    02 Ekim 2018, Salı

    KASIMPAŞA A.Ş.

    Mustafa Denizli, Kasımpaşa ile ilk antrenmanına çıktı

    Mustafa Denizli Kasımpaşa ile ilk antrenmanına çıktı
    KASIMPAŞA A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018

    'in 8. haftasında 5 Ekim Cuma günü 'yi konuk edecek , yeni teknik direktörü yönetimindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

    Lacivert-beyazlı ekibin internet sitesinde yer alan habere göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki idmanda takımın başında yer aldı.

    Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Topa sahip olma ve baskı çalışmasının yapıldığı antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

    Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Murat Can Yıldız ve Enes Sarı kaleci antrenörü Halit Matlı ile ayrı olarak çalıştılar.

    hazırlıklarına yarın 17.30'da yapacağı idmanla devam edecek.

    Mustafa Denizli, Kasımpaşa ile ilk antrenmanına çıktı MUSTAFA DENİZLİ, KASIMPAŞA İLE İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
    Kasımpaşa Mustafa Denizli ile sözleşme imzaladı Kasımpaşa Mustafa Denizli ile sözleşme imzaladı
    Spor Toto Süper Ligde görünüm Spor Toto Süper Lig'de görünüm
    Kasımpaşa Mustafa Denizliyle anlaştı Kasımpaşa Mustafa Denizli'yle anlaştı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör