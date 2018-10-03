Kasımpaşadan Göztepe maçı biletleri açıklaması

03 Ekim 2018, Çarşamba
Kasımpaşa'dan Göztepe maçı biletleri açıklaması
Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 03.10.2018
Kasımpaşa, ligde bu hafta Göztepe oynayacakları maçın bilet fiyatlarının sistemsel bir hatadan dolayı 70 TL girildiğini, hatanın düzeltilerek fiyatların 50 TL yapıldığını açıkladı. Kulüp ayrıca 20 TL’lik farkın müsabaka sonunda Passolig tarafından geri yükleneceğini belirtti.
Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:
"Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında karşılaşacağımız Göztepe maçında misafir tribünü bilet fiyatlandırılması sistemsel bir hatadan dolayı 70 TL olarak girilmiştir. Gerekli düzeltme yapılarak bilet fiyatları 50 TL'ye indirilmiş olup biletlerini daha önceden alan seyircilerin 20 TL'lik farkı müsabaka sonunda Passolig tarafından geri yüklenecektir."
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