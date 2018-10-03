03 Ekim 2018, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'dan Göztepe maçı biletleri açıklaması

Kasımpaşadan Göztepe maçı biletleri açıklaması
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 03.10.2018

, ligde bu hafta oynayacakları maçın bilet fiyatlarının sistemsel bir hatadan dolayı 70 TL girildiğini, hatanın düzeltilerek fiyatların 50 TL yapıldığını açıkladı. Kulüp ayrıca 20 TL’lik farkın müsabaka sonunda Passolig tarafından geri yükleneceğini belirtti.

Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

" Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında karşılaşacağımız maçında misafir tribünü bilet fiyatlandırılması sistemsel bir hatadan dolayı 70 TL olarak girilmiştir. Gerekli düzeltme yapılarak bilet fiyatları 50 TL'ye indirilmiş olup biletlerini daha önceden alan seyircilerin 20 TL'lik farkı müsabaka sonunda Passolig tarafından geri yüklenecektir."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Mustafa Denizli Kasımpaşa ile ilk antrenmanına çıktı Mustafa Denizli Kasımpaşa ile ilk antrenmanına çıktı
Kasımpaşa Mustafa Denizli ile sözleşme imzaladı Kasımpaşa Mustafa Denizli ile sözleşme imzaladı
Spor Toto Süper Ligde görünüm Spor Toto Süper Lig'de görünüm
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör