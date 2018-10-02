    02 Ekim 2018, Salı

    KASIMPAŞA A.Ş.

    Kasımpaşa Mustafa Denizli ile sözleşme imzaladı

    Kasımpaşa Mustafa Denizli ile sözleşme imzaladı
    KASIMPAŞA A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018

    ile yollarını ayıran , ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

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