02 Ekim 2018, Salı
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Kasımpaşa Mustafa Denizli ile sözleşme imzaladı
Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018
Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Mustafa Denizli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
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