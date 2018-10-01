    01 Ekim 2018, Pazartesi

    KASIMPAŞA A.Ş.

    Kasımpaşa Mustafa Denizli'yle anlaştı

    Kasımpaşa Mustafa Denizliyle anlaştı
    KASIMPAŞA A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018

    Sabah saatlerinde yapılan resmi açıklamayla 'le yolların ayrıldığını duyuran 'da yeni teknik direktör tecrübeli isim oldu.

    'e 4'te 4 yaparak iyi bir başlangıç yapan fakat sonraki 3 maç üst üste mağlubiyet yaşayan 'da 'le yolların ayrıldığı sabah saatlerinde duyurulmuştu.

    Kasımpaşa daha sonra, sezon sonuna kadar 'yle anlaşma sağladı.

    Tecrübeli teknik adam, anlaşma sonrası Kemerburgaz Tesisleri'ne gelerek incelemelerde bulundu.



    Denizli son olarak 2016/2017 sezonunun ikinci yarısında 'u çalıştırmıştı. Mustafa Denizli ayrıca, 3 Büyükler'le Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan tek teknik adam konumunda...



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