Kasımpaşa Mustafa Denizliyle anlaştı

01 Ekim 2018, Pazartesi
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Tecrübeli teknik adam, anlaşma sonrası Kemerburgaz Tesisleri'ne gelerek incelemelerde bulundu.
Kasımpaşa Mustafa Denizli'yle anlaştı
Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018
Sabah saatlerinde yapılan resmi açıklamayla Kemal Özdeş'le yolların ayrıldığını duyuran Kasımpaşa'da yeni teknik direktör tecrübeli isim Mustafa Denizli oldu.
Süper Lig'e 4'te 4 yaparak iyi bir başlangıç yapan fakat sonraki 3 maç üst üste mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'da Kemal Özdeş'le yolların ayrıldığı sabah saatlerinde duyurulmuştu.
Kasımpaşa daha sonra, sezon sonuna kadar Mustafa Denizli'yle anlaşma sağladı.
Tecrübeli teknik adam, anlaşma sonrası Kemerburgaz Tesisleri'ne gelerek incelemelerde bulundu.
Denizli son olarak 2016/2017 sezonunun ikinci yarısında Eskişehirspor'u çalıştırmıştı. Mustafa Denizli ayrıca, 3 Büyükler'le Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan tek teknik adam konumunda...
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