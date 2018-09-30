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Mbaye Diagne, bu sezon ilk kez boş geçti
Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 30.09.2018
Ligin ilk 6 haftasında da gol bulan Diagne, Trabzonspor karşısında suskun kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 6 maçta da rakip fileleri havalandıran Kasımpaşa'nın Senegalli yıldız golcüsü Mbaye Diagne, 7. haftada çıktıkları Trabzonspor deplasmanında gol bulamadı.
Kasımpaşa, Trabzonspor'a 4-2 mağlup olurken, Paşa'nın en önemli gol silahı Mbaye Diagne, bu sezon ilk kez golle tanışamadı.
Senegalli yıldız, geçtiğimiz 6 haftada Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Sivasspor, Ankaragücü, Galatasaray ve Alanyaspor ağlarını sarsmıştı.
Diagne'nin şu ana kadar Süper Lig'de 8 golü bulunuyor.
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