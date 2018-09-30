    30 Eylül 2018, Pazar

    KASIMPAŞA A.Ş.

    Mbaye Diagne, bu sezon ilk kez boş geçti

    Diagne bu sezon ilk kez boş geçti
    KASIMPAŞA A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 30.09.2018

    Ligin ilk 6 haftasında da gol bulan Diagne, karşısında suskun kaldı.

    Spor Toto 'de çıktığı 6 maçta da rakip fileleri havalandıran 'nın Senegalli yıldız golcüsü , 7. haftada çıktıkları deplasmanında gol bulamadı.

    Kasımpaşa, Trabzonspor'a 4-2 mağlup olurken, Paşa'nın en önemli gol silahı Mbaye Diagne, bu sezon ilk kez golle tanışamadı.

    Senegalli yıldız, geçtiğimiz 6 haftada , , , Ankaragücü, ve ağlarını sarsmıştı.

    Diagne'nin şu ana kadar Süper Lig'de 8 golü bulunuyor.

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