Mbaye Diagne, bu sezon ilk kez boş geçti

Ligin ilk 6 haftasında da gol bulan Diagne, Trabzonspor karşısında suskun kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 6 maçta da rakip fileleri havalandıran Kasımpaşa'nın Senegalli yıldız golcüsü Mbaye Diagne, 7. haftada çıktıkları Trabzonspor deplasmanında gol bulamadı.

Kasımpaşa, Trabzonspor'a 4-2 mağlup olurken, Paşa'nın en önemli gol silahı Mbaye Diagne, bu sezon ilk kez golle tanışamadı.

Senegalli yıldız, geçtiğimiz 6 haftada Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Sivasspor, Ankaragücü, Galatasaray ve Alanyaspor ağlarını sarsmıştı.

Diagne'nin şu ana kadar Süper Lig'de 8 golü bulunuyor.