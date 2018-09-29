    29 Eylül 2018, Cumartesi

    KASIMPAŞA A.Ş.

    Kemal Özdeş: Trabzonspor haklı bir galibiyet aldı

    Kemal Özdeş: Trabzonspor haklı bir galibiyet aldı
    KASIMPAŞA A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018

    Kasımpaşa Teknik Direktörü , 'un haklı bir galibiyet aldığını söyledi.

    Kasımpaşa Teknik Direktörü , ligin ilk haftasında 2-0 geriye düştükleri maçında 3-2 kazanarak skoru değiştirdiklerini belirterek, "Bunun güzel bir duygudur ama bugün tam tersi oldu. Rakip aynı şeyi yaptı. İkinci yarı oyun coşkularıyla takımı galibiyeti hak etti" dedi.

    Hızlı ataklarla pozisyon yakaladıklarını belirten Özdeş, "Hızla ataklarla pozisyonlar yakaladık. 5 pozisyonun 2' sini gole çevirdik. Tribünlerin takıma inancını yitirdiği anda devrenin son dakikalarında gelen gol maçın hikayesi ve seyrini değiştirdi. Geçtiğimiz hafta devreye bir dakika kala bir gol yemek pahalıya mal olmuştu. Bugün de böyle oldu. İkinci yarı taraftarın coşkusu, takıma da yansıdı. 72. dakikada Rodallega'nın golü maçı hikayesi gibi oldu. Etkili olduğumuz anlarda duran toplarda kalemizde goller gördük. 4-2' den sonra ofansif değişiklikler de işi yaramadı. 4 maç üst üste kazandıysa 3 maç üst üste kaybetmeyi de yönetmek gerek. maçını kazanarak milli araya iyi girerek eksikleri tamamlamak istiyoruz"

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