26 Eylül 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Antrenmanda sakatlığı bulunan Abdul Rahman Khalili, takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Kasımpaşa, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam ettirecek.
Kasımpaşa, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 26.09.2018
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını devam ettirdi.
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması yapan lacivert-beyazlı futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması ile antrenmanı devam ettirdi. Kasımpaşa, yapılan taktik antrenmanla idmanı noktaladı.
Antrenmanda sakatlığı bulunan Abdul Rahman Khalili, takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Kasımpaşa, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam ettirecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!