    23 Eylül 2018, Pazar

    KASIMPAŞA A.Ş.

    Kemal Özdeş: “Kazanmayı da kaybetmeyi de hak etmedik”

    “Kazanmayı da kaybetmeyi de hak etmedik”
    KASIMPAŞA A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 Giriş Tarihi: 23.09.2018

    yenilgisinin ardından ’a da mağlup olan ’da , maçın ardından konuştu. Özdeş, kaybetmeyi hak etmediklerini ancak galibiyeti de hak etmediklerini ifade etti.

    'a taraftarı önünde 2-1 mağlup olan 'da maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu. 3. iç saha maçında ilk kez kaybettiklerini söyleyen Özdeş, "Rakibimiz 2 hafta kazandığı maçlardaki kadroyla çıktı. Daha defansif bir orta sahayla oynadılar. Bu takımı açabilmemiz için ilk golü bulmamız gerekiyordu. Oyunun ilk 15 dakikasında üretebilecek pozisyonlar bulduk ve savunma direncini kırabilirdik. Daha sonra top bir o kaleye bir o kaleye gitti. Devrenin son dakikasında pozisyon hatasıyla geriye düştük. İkinci yarıda daha doğru oynamaya başladık. Katı ve sert savunma devam etti. Son ana kadar çevirebilmek için gayret ettik. 5 hücumcuyla oynadık. Risk almak zorundaydık. Bu anlamda ikinci golü yemek adına bir sıkıntımız vardı ve topu kaptırdığımız bir pozisyonda golü yedik. 2-1'e getirdik maçı. Bitiş düdüğüne kadar pozisyon üretmeye çalıştık. Bugün kaybetmeyi hak etmedik ama kazanmayı da hak etmedik. İstatistik olarak sezonun en iyi verilerine sahibiz ama verimli olmadı. Bu oyun böyle bir oyun. Geçtiğimiz 2 maçta son dakikalarda çevirdiğimiz maçlar var. Oyun planına sadık kalmak çok önemli. Takımım buradan çıkabilecek bir takım. Önümüzdeki hafta iyi yaptıklarımızı geliştirmeye, kötüleri de değiştirmeye çalışacağız" açıklamasını yaptı.

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