    21 Eylül 2018, Cuma

    KASIMPAŞA A.Ş.

    Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

    Kasımpaşada Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
    KASIMPAŞA A.Ş.
    Giriş Tarihi: 20.09.2018

    'in 6. haftasında 23 Eylül Pazar günü 'u konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

    Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Futbolcuların pas ve 5'e 2 top kapma ile sürdürdükleri idmanı, pozisyon çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

    , hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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