Kasımpaşada Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

21 Eylül 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 20.09.2018
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların pas ve 5'e 2 top kapma ile sürdürdükleri idmanı, pozisyon çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.
Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!
- Enzo Roco Beşiktaş'ta! Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco kimdir?
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
- Beşiktaş'ta Fabri'nin acısını dindirebilecek 9 kaleci
- Galatasaray'ın hocası Fatih Terim Vitinho'yu istiyor!
- Beşiktaş'ta 10 numaraya sürpriz isim: Fabio Lima
- Gomis'in yanına Brezilyalı yıldız: Vitinho