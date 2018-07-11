12 Temmuz 2018, Perşembe
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Çek basını, Mahmoud Hassan Trezeguet'in Prag'a gittiğini ve sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladı. Mısırlı oyuncunun, 4 yıllık sözleşmeye resmi imzaların atılacağı sırada vazgeçtiği ve transferin son anda iptal olduğunu yazdı.
Trezeguet, imzayı atacakken masadan kalktı!
Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Trezeguet, Slavia Prag'nın sunduğu 4 yıllık sözleşmeye imza atacakken son anda masadan kalktı!
Çek basını, Mahmoud Hassan Trezeguet'in Prag'a gittiğini ve sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladı. Mısırlı oyuncunun, 4 yıllık sözleşmeye resmi imzaların atılacağı sırada vazgeçtiği ve transferin son anda iptal olduğunu yazdı.
Kulüp yetkililerin de onayladığı bu gelişme sonrası Çekya tarihinin en pahalı transferi olması beklenen Mahmoud Hassan Trezeguet'in, bu gelişme sonrası Kasımpaşa kampına geri döneceği ifade edildi.
Galatasaray'ın, Trezeguet için teklif yapması bekleniyor.
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