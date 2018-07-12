Kasımpaşada yeni sezon hazırlıkları

12 Temmuz 2018, Perşembe
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Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
Giriş Tarihi: 12.07.2018
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Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, denge, kuvvet ve kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptığı kaydedildi.
Salonda yapılan idmanda oyuncuların, istasyon çalışmaları gerçekleştirdiği aktarıldı.
Lacivert-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
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