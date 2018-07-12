    12 Temmuz 2018, Perşembe

    KASIMPAŞA A.Ş.

    Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları

    Kasımpaşada yeni sezon hazırlıkları
    KASIMPAŞA A.Ş.
    Giriş Tarihi: 12.07.2018

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    Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, denge, kuvvet ve kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptığı kaydedildi.

    Salonda yapılan idmanda oyuncuların, istasyon çalışmaları gerçekleştirdiği aktarıldı.

    Lacivert-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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