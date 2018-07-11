    12 Temmuz 2018, Perşembe

    KASIMPAŞA A.Ş.

    Kasımpaşa yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

    Kasımpaşa yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
    KASIMPAŞA A.Ş.
    Giriş Tarihi: 11.07.2018

    Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

    Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 09:00'da başladı.
    Koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan oyuncular, denge, kuvvet ve kondisyon çalışmalarının ardından pas-şut çalışmalarıyla sabah idmanı tamamladı.

    Kasımpaşa, bu akşam saat 19:00'da yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.

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