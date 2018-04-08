Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 1-0'lık Bursaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

ÖZDEŞ: "ÖNEMLİ BİR MAÇ KAZANDIK"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş yaptığı açıklamada, "Önemli bir maç kazandık, bundan dolayı mutluyum. Geçtiğimiz hafta Göztepe, bu hafta ise Bursa. Ligin en zorlu iki deplasmanı. Maçın geneline baktığımda her iki takımın da üretken olduğunu söyleyebilirim. İlk yarı bulduğumuz fırsatla öne geçtikten sonra ikinci yarının başıyla beraber Bursaspor sahaya doğru yerleşerek bizi baskı altına aldı. Maç bitimine kadar bunu sürdürdü ancak maçın son anına kadar neredeyse hiç pozisyon vermedik. Bu bizim için önemliydi, sisteme sadık kalarak oynadıysanız bu sizi mutlu eder. Son 2 deplasmanda alınan 6 puan bizim için önemliydi, ligin başından bu yana sonuçlar ne olursa olsun üst sıralarda yer almamız gerektiğini söyledim. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Bursaspor'a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"BURSASPOR'DA OYUNCULAR BASKIYI ÇOK HİSSETTİLER"

Bursaspor'un sorulması üzerine ise tecrübeli teknik adam, "Bursaspor kaliteli bir takım ancak bulunduğu konumdan ötürü bir baskı oluyor, oyuncular da bunu çok hissettiler. Ligin bitmesine 6 hafta var. Disiplinli bir takım Bursaspor, buradan çıkar diye düşünüyorum. Puanları alamadığınızda hedefler değişebilir. Oyunu doğru oynayan, bunu gerçekleştireceğine inanan takımlar da başarılı oluyorlar" açıklamasını yaptı.