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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    KASIMPAŞA A.Ş.

    Kasımpaşa, Neumayr ile yollarını ayırdı

    Kasımpaşa, Neumayr ile yollarını ayırdı
    KASIMPAŞA A.Ş.
    Giriş Tarihi: 14.04.2018

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Alman futbolcu Markus Neumayr'ın sözleşmesi feshedildi.

    AA muhabirinin aldığı bilgiye göre lacivert-beyazlı kulüp, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesini tek taraflı sonlandırdı.

    Sezon başında İsviçre'nin Luzern ekibinden transfer edilen Neumayr, Kasımpaşa formasıyla 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 25 resmi maçta 3 gol kaydetmişti.

    Alman futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın altyapısında da forma giymişti.

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