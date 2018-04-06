Paşada Bursaspor mesaisi sürdü

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Bursaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ

Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanda pas çalışması yapan lacivert-beyazlı ekip, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan pas-şut çalışması ile antrenmanı sona erdirdi.Kasımpaşa, Bursaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kara yolu ile Bursa'ya geçecek.