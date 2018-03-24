Kasımpaşa, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

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Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması yapan lacivert-beyazlı futbolcular, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan pozisyon idmanı ile antrenmanı tamamladı. Ülkesinin milli takımlarında bulunan Trezeguet, Syam Ben Youssef, Kenneth Omeruo, Strahil Popov ve Ahmed Ildız antrenmana katılmadılar.Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarını 26 Mart 2018 Pazartesi günü yapacağı antrenman ile devam ettirecek.