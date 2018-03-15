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    16 Mart 2018, Cuma

    KASIMPAŞA A.Ş.

    Kasımpaşa'nın konuğu Antalyaspor

    Kasımpaşanın konuğu Antalyaspor
    KASIMPAŞA A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    Lacivert-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın 'u konuk edecek

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

    Ligde ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, haftaya 31 puanla 11. sırada girdi.

    Kasımpaşa'da karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmazken, Veysel Sarı ve Loret Sadiku sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

    Lacivert-beyazlılarda İlhan Depe, Olivier Veigneau ve Markus Martin Neumayr ise Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Göztepe deplasmanında cezalı duruma düşecek.

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