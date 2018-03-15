Kasımpaşanın konuğu Antalyaspor

Kasımpaşa'nın konuğu Antalyaspor
Lacivert-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, haftaya 31 puanla 11. sırada girdi.
Kasımpaşa'da Antalyaspor karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmazken, Veysel Sarı ve Loret Sadiku sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Lacivert-beyazlılarda İlhan Depe, Olivier Veigneau ve Markus Martin Neumayr ise Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Göztepe deplasmanında cezalı duruma düşecek.
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