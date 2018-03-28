28 Mart 2018, Çarşamba
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Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarına 29 Mart 2018 Perşembe günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile antrenmanı sürdüren lacivert-beyazlı futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmalarla idmanı noktaladı.
Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarına 29 Mart 2018 Perşembe günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
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