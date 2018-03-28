Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

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Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile antrenmanı sürdüren lacivert-beyazlı futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmalarla idmanı noktaladı.Kasımpaşa, Göztepe maçı hazırlıklarına 29 Mart 2018 Perşembe günü yapacağı antrenmanla devam edecek.