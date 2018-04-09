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Kardemir Karabükspor küme düştü
Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018
Spor Toto Süper Lig’de küme düşen ilk takım belli oldu. Kardemir Karabükspor bitime 6 hafta kala Süper Lig'e veda etti.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği'nin sahasında Galatasaray 1-0 yenerek puanını 30 yapması sarı kırmızılı takım kadar Kardemir Karabükspor'u da üzdü.
Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği'nin puanını 30 yapmasıyla birlikle matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
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