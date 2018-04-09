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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    KARDEMİR KARABÜKSPOR

    Kardemir Karabükspor küme düştü

    Süper Lig’de küme düşen ilk takım belli oldu
    KARDEMİR KARABÜKSPOR
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018

    Spor Toto Süper Lig’de küme düşen ilk takım belli oldu. bitime 6 hafta kala Süper Lig'e veda etti.

    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği'nin sahasında Galatasaray 1-0 yenerek puanını 30 yapması sarı kırmızılı takım kadar 'u da üzdü.

    Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği'nin puanını 30 yapmasıyla birlikle matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

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