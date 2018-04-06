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    06 Nisan 2018, Cuma

    KARDEMİR KARABÜKSPOR

    Karabükspor, Antalyaspor hazırlıklarını tamamladı

    Karabükspor, Antalyaspor hazırlıklarını tamamladı
    KARDEMİR KARABÜKSPOR
    Giriş Tarihi: 06.04.2018

    Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

    Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 8 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda mücadele edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Çamlık Sahası'nda gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmanda, düz koşu ve 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Son bölümde kırmızı-mavili futbolcular, streching ile çalışmayı tamamladı.

    Sakatlığı bulunan Marıus Alexe, Antalyaspor maçı kadrosunda yer almayacak.

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