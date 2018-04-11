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    11 Nisan 2018, Çarşamba

    KARDEMİR KARABÜKSPOR

    Karabükspor’da şok gelişme

    Karabükspor’da şok gelişme
    KARDEMİR KARABÜKSPOR
    Giriş Tarihi: 11.04.2018

    Kardemir ’da yaşanan mali kriz ve gün yüzüne çıkan belgeler sonrası eski CEO Hakan Ayvaz gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi tamamlanan Ayvaz daha sonra adliyeye sevk edildi.

    Ligden düşüşü kesinleşen Kardemir 'da aylar öncesinden başlayan mali kriz, Feridun Tankut yönetiminin gidişiyle giderek derinleşmiş, son dönemde basına sızan onlarca belge müfettişlerce tek tek incelemeye alınmıştı. 190 milyon TL dolaylarında borcu olan kulüp için dört büyük takım seviyesinde menajerlik gideri dahil, faturalandırılmamış giderler kitabına uydurularak kulüp adeta borç batağına sürüklenmişti. Gerek müfettiş raporlarında yer alan gerekse kamuoyunda ismi sıkça konuşulan Karabükspor'un eski CEO'su Hakan Ayvaz, bugün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayvaz, adliyeye sevk edildi. Ayvaz'ın savcılıktaki ifadesi sürüyor.

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