Karabükte kritik hafta

05 Nisan 2018, Perşembe
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Karabük'te kritik hafta
Giriş Tarihi: 04.04.2018
Alanya ve Osmanlı kazanırsa küme düşecek Karabük’te Ünal Karaman, Antalya’ya kolay teslim olmayacaklarını söyledi.
Karaman, "Rakipler, 'Karabük'le oynayalım, kazanalım' düşüncesinde. Ama böyle olmadığını Sivas'ta bir duruş göstererek, belli ettik. Bu yine teslim olacağımız anlamına gelmeyecek" ifadelerini kullandı.
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