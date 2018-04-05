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    05 Nisan 2018, Perşembe

    KARDEMİR KARABÜKSPOR

    Karabük'te kritik hafta

    Karabükte kritik hafta
    KARDEMİR KARABÜKSPOR
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    Alanya ve Osmanlı kazanırsa küme düşecek Karabük’te , Antalya’ya kolay teslim olmayacaklarını söyledi.

    Karaman, "Rakipler, 'Karabük'le oynayalım, kazanalım' düşüncesinde. Ama böyle olmadığını Sivas'ta bir duruş göstererek, belli ettik. Bu yine teslim olacağımız anlamına gelmeyecek" ifadelerini kullandı.

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