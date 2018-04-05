Karabükte kritik hafta

Alanya ve Osmanlı kazanırsa küme düşecek Karabük’te Ünal Karaman, Antalya’ya kolay teslim olmayacaklarını söyledi.

Karaman, "Rakipler, 'Karabük'le oynayalım, kazanalım' düşüncesinde. Ama böyle olmadığını Sivas'ta bir duruş göstererek, belli ettik. Bu yine teslim olacağımız anlamına gelmeyecek" ifadelerini kullandı.