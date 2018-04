Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, hafta sonu sahalarında konuk edecekleri Antalyaspor maçı ile ilgili olarak, oyuncuların var olan yeteneğini en üst seviyede kullanma gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında cumartesi günü saat 13.30'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda Antalyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü.Çamlık sahasında yapılan idmanda gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ünal Karaman , oyuncuların var olan yeteneğini en üst seviyede kullanma gayreti içerisinde olacaklarını söyleyerek, "Ama bunlar güçler dengesidir. Şampiyonlar Ligi'nde dahi evinde farklı sonuçla mağlup olan takımın tecrübeli oyuncusu bile, 'Rakibimiz bizden çok çok güçlü. Dolayısıyla onları sahada durdurmak oldukça güç' diyor. Bu Şampiyonlar Ligi itirafı. Var olan yeteneğimiz ve gücümüz neyse bizlerde oyuncularımızla bu kulübe emek verenlerde bunu kullanmaya gayret gösterecek. Sadece sonuç üzerinden giderseniz, bende farklı şekilde sorgularım. Geçmişi sorgulamanın manası yok. Burada futbolcu, teknik heyet ve yönetici de bu takımı yaşatmak ve canlı tutmak için gayret gösteriyor" dedi.Şu an ligde bütün takımların Karabükspor maçını iple çeker konumda olduğunu kaydeden Karaman, "Biz Karabükspor maçını oynayalım kazanalım gibi, ama bu işin böyle olmadığını geçen hafta Sivasspor maçında duruş göstererek, belli bir ciddiyet ve disiplinle oyuncularımız gösterdiler. Bu yine teslim olacağımız anlamına gelmeyecek. Biz en iyi şekilde mücadele etmek için Antalyaspor maçına hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız disiplinli bir şekilde geçiyor. Var olan mücadelemizi verip en iyi şekilde sahadan ayrılmaya gayret göstereceğiz" diye konuştu.Kardemir Karabükspor Takım Kaptanı Hakan Aslantaş ise takımı, taraftarlardan bu kötü günlerde kendilerini yalnız bırakmamalarını isteyerek, "Biz de farkındayız, her hafta üzüntü içindeyiz. Taraftarlarımızı, personelimizi ve kendimizi üzüyoruz. Bu demek değil ki, maça çıkarken mücadele etmeyeceğiz veya havlu attık. Havlu son maçta atılacak. Kendim ve takım adına söylüyorum, Karabükspor hiçbir zaman lig bitmeden havlu atmayacak. Belki 2 ya da 3 hafta sonra matematiksel olarak maalesef bu kötü durumu yaşayacağız hep beraber. Bunların suçluları bence belli, bunları herkes biliyor. Taraftar güçleri bir takıma ayrı motivasyon veriyor. Belki takımımızda büyük bir yetenek yok ama, bu stat bu sene hiçbir zaman dolmadı. Bu şehri seven insanlar da bunu biraz düşünsün. Antalya maçını güzel bir havada güzel bitirmek bizim için daha iyi olur. Dolu statta bu takım daha iyi oynar. Son haftalarda insanları fazla üzmeyiz ve bize yakışan futbolu oynarız" açıklamasını yaptı.