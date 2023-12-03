Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaniolo'ya sürpriz talip! Kulüp başkanı bizzat istiyor
Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo için sürpriz bir talip ortaya çıktı. Bonservisi Galatasaray'da olan yıldız oyuncu için Avrupa devi devreye girdi. Ayrıca kulüp başkanının bizzat Zaniolo'yu kadroya dahil etmek istediği ortaya çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sezon sonunda 24. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.
Cimbom'un sol bek, merkez orta saha ve hücum hattına takviye yapması bekleniyor.