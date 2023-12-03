GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaniolo'ya sürpriz talip! Kulüp başkanı bizzat istiyor

Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo için sürpriz bir talip ortaya çıktı. Bonservisi Galatasaray'da olan yıldız oyuncu için Avrupa devi devreye girdi. Ayrıca kulüp başkanının bizzat Zaniolo'yu kadroya dahil etmek istediği ortaya çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)