Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı.
Çekişmeli mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla konuk takım oldu. Alanyaspor'un galibiyet sayısı 89. dakikada penaltıdan Novais'ten geldi.
Bu sonuçla İstanbulspor 8 puanla son sırada kaldı. Alanyaspor ise 14 puanla 17. sıraya yükseldi.
STAT: Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Cihan Aydın, Serkan Ok, Serkan Çimen
İSTANBULSPOR: Alp Arda - uhaney, Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar (Dk. 90 Vefa Temel), Loshaj, Muammer Sarıkaya, Ndao (Dk. 78 Mamadou), Ethemi (Dk. 78 Sambissa), Kenio (Dk. 61 Vorobjovas), Emir Kaan Gültekin (Dk. 78 Traore)
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Augusto (Dk. 90+6 Hadergjonaj), Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Novais (Dk. 90+6 Fatih Aksoy), Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Sisto (Dk. 65 Fer), Cordova (Dk. 65 Eduardo)
GOL: Dk. 89 Novais (P)
SARI KARTLAR: Vorobjovas (İstanbulspor) - Richard, Novais (Alanyaspor)