İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 4-2 kaybettikleri Yukatel Kayserispor maçının ardından "Oyun istediğimiz gibi gitse de skor istediğimiz gibi gitmedi" ifadelerini kullandı.

Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Tekke, karşılaşmayı değerlendirdi. Çok üzgün olduklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, ilk yarıda ve ikinci yarının başında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti.

İkinci yarıda basit bir hatayla yapılan top kaybı sonucu frikikten golü yediklerini belirten Tekke, "Sonrasında basit goller yeme alışkanlığımız sürdü. Genel anlamda oyundan memnunum. Bireysel hatalar oldu. Bunlar oyun içinde var ama daha dikkatli olmak lazım. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Perşembe günü zor bir maçımız var. Kazanmamız gereken 8-9 maç var, bunlara odaklanmalıyız. Birisi bu maçtı ama rakibi elimizden kaçırdık." ifadelerini kullandı.

Takımın iki yarıda da ön alan baskısı yaparak oynadığını ifade eden Fatih Tekke, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci yarıda set hücumunu rahatlıkla yapacağımız anları yakaladığımızda basit top kayıpları yaptık. Yetenekli bir oyuncunun frikikten attığı şutla golü yedik. Devre arasında oyuncularımıza "15-20 dakika bu oyunu götürürsek fırsat yakalayacağız" dedik ama olmadı. Sonrasında yine duran toptan golü yedik. Ethemi'nin sakatlığı vardı. O da çıkınca sıkıntı yaşadık. Oyunun son bölümünde istediklerimizi yerine getiremedik."

"OYUN İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİTSE DE SKOR İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİTMEDİ"

Devre arasında kadroya katılan isimlerden Eze'nin çok güçlü bir isim olduğunu ancak bu oyunun sadece güçle oynanmadığını vurgulayan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Sadece güçle oynayamayız. Eze güçlü bir oyuncu, beklentilerimiz var. Oynadığımız son 3 maçın bazı bölümler haricinde henüz istediğimizi almış değiliz. Daha kompakt oynaması lazım. Bir üst ligde ön plana çıkabilmeniz için çok daha fazla şeye ihtiyacınız var. Eksiklerimiz var ama bunu kapatmak için kompakt oynamamız gerekiyor. Genel anlamda oyundan memnundum. Rakip çok iyi bir takım. Set hücumu yapan bir ekip ama bugün çok fazla yaptırmadık bunu. Oyun istediğimiz gibi gitse de skor istediğimiz gibi gitmedi. Bugün için üzgünüm. Artık perşembe gününe bakmamız lazım."