Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başladı. Günün ilk maçında Bitexen Antalyaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.
Maçta gülen taraf 2-1'lik skorla Bitexen Antalyaspor oldu.
Maça hızlı başlayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri 14. dakikada Adam Buksa'nın attığı goll 1-0 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip 2 dakika sonra 16. dakikada yine Adam Buksa'yla farkı 2'ye çıkardı.
İstanbulspor'un tek golü 75. dakikada Emrehan Gedikli kaydetti. 90+4. dakikada penaltı kazanan misafir takım Jackson'un attığı penaltı golüyle skoru 2-2'ye getirdi.
Bitexen Antalyaspor bu sonuçla puanını 35'e çıkardı. Konuk ekip İstanbulspor ise 12 puana yükseldi.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bitexen Antalyaspor deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak. Ligin son sırasında bulunan İstanbulspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.