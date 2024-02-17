Bitexen Antalyaspor - İstanbulspor CANLI ANLATIM (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında son 3 maçtır galip gelemeyen Bitexen Antalyaspor sahasında ligin son sırasında bulunan İstanbulspor'u konuk ediyor. Bu maçın canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2024- 14:21