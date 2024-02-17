Trendyol Süper Lig'in 26. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında son 3 maçtır galip gelemeyen Bitexen Antalyaspor sahasında ligin son sırasında bulunan İstanbulspor'u konuk ediyor.
Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
BİTEXEN ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bitexen Antalyaspor - İstanbulspor maçı 17 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
MAÇ 11'LERİ:
Bitexen Antalyaspor: Helton, Bahadır, Bünyamin, Saric, Buksa, Güray, Safuri, Kaluzinski, Streek, Bytyqı, Veysel
İstanbulspor: Alp Arda, Coly, Simon Deli, Mehmet, Ali Yaşar, Sambissa, Vorobjovas, Vefa Temel, Kenio, Mendy, Emir Kaan