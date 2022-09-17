Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak İstanbulspor'a kötü haber geldi.
İstanbul ekibi, Kuzey Makedonyalı futbolcusu Valon Ethemi'nin sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceğini duyurdu.
İstanbulspor'dan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Valon Ethemi'nin MR görüntülenmesinde sağ üst ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz bugün oynanacak Beşiktaş JK maçında forma giyemeyecektir." ifadelerine yer verildi.
BİLGİLENDİRME | Profesyonel futbolcumuz Valon Ethemi'nin MR görüntülenmesinde sağ üst ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır.— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) September 17, 2022
Oyuncumuz bugün oynanacak Beşiktaş JK maçında forma giyemeyecektir. pic.twitter.com/MHrjMgRzfL