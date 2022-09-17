Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek İstanbulspor, Valon Ethemi'nin sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak İstanbulspor'a kötü haber geldi.

İstanbul ekibi, Kuzey Makedonyalı futbolcusu Valon Ethemi'nin sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceğini duyurdu.

İstanbulspor'dan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Valon Ethemi'nin MR görüntülenmesinde sağ üst ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz bugün oynanacak Beşiktaş JK maçında forma giyemeyecektir." ifadelerine yer verildi.