İstanbulspor 1-3 Sivasspor (Maç sonucu ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 37. haftasında İstanbulspor sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk etti. Kırmızı beyazlılar rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2024- 18:53 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024- 18:54