Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel yardım için şehre geri döndü
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, deprem felaketinin ardından ailesini İstanbul'a bırakıp Hatay şehrine geri dönerek depremzedelere desteklerini sürdürdü.
Hatayspor Haberleri
Yayın Tarihi: 12.02.2023- 17:45
beIN Sports'un haberine göre; Felaketin ardından ailesi ve Hatayspor takımı ile birlikte İstanbul'a dönen Volkan Demirel, ailesini İstanbul'da bıraktıktan sonra Hatay şehrine geri döndü.
Demirel, Hatayspor Tesisleri'nde kente ve depremzedelere desteklerini sürdürüyor.