Merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük depremden etkilenen Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor.
SON DAKİKA: Atsu'nun en son kiminle görüştüğü ortaya çıktı!
Son dakika deprem haberi: Hatayspor'un yıldız ismi Christian Atsu'da bekleyiş sürüyor. 31 yaşındaki oyuncunun deprem öncesinde en son kiminle konuştuğu ise ortaya çıktı. İşte detaylar...
Merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük depremden etkilenen Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor.
Futbol camiası da 6 Şubat Pazartesi sabaha karşı gerçekleşen dev afetten etkilenmiş ve en büyük yıkımlardan birini Hatayspor yaşamıştı.
Hatayspor'un yıldızı Christian Atsu'nun da enkaz altında kaldığı Rönesans Rezidans A1 Blokta günlerdir canlı ya da cansız kimse çıkarılamıyor.