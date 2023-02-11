Ganalı eski futbolcu Michael Essien'den Christian Atsu mesajı!

Dünyaca ünlü eski futbolcu Michael Essien, Hatay'da enkaz altında kalan Christian Atsu'nun hayatta olduğunu umduğunu ve bunun için dua ettiğini ifade etti.

Hatayspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2023- 13:47