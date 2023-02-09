Depremin vurduğu şehirlerimizden Hatay'ın futbol takımı Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel önderliğinde İstanbul'a geldi.
Hatayspor'da Kaan Kanak'ın mucize kurtuluşu!
Türkiye'yi yasa boğan depremin etkileri sürmeye devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremden en çok etkilenen illerin başında Hatay geliyor. Hatayspor'da oynayan Kaan Kanak'ın depremden mucize şekilde kurtuluşu ise dikkat çekti. İşte detaylar...
Hatayspor Haberleri
Yayın Tarihi: 09.02.2023- 09:41
Depremin vurduğu şehirlerimizden Hatay'ın futbol takımı Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel önderliğinde İstanbul'a geldi.
KAAN KANAK'I TEDAVİ KURTARDI
Vatan'ın haberine göre Hatayspor'un deneyimli oyuncularından Kaan Kanak da Atsu ve Taner Savut'un olduğu binada kalıyordu.
Kasımpaşa maçının ardından tedavi için tesislere giden Kaan, tedavisi uzun sürünce tesislerde uyuyakaldı ve eve gitmedi.