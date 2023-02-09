Hatayspor'da Kaan Kanak'ın mucize kurtuluşu!

Türkiye'yi yasa boğan depremin etkileri sürmeye devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremden en çok etkilenen illerin başında Hatay geliyor. Hatayspor'da oynayan Kaan Kanak'ın depremden mucize şekilde kurtuluşu ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Hatayspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2023- 09:41