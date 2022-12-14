Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Gaziantep FK ve Hatayspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK Haberleri Yayın Tarihi: 14.12.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022- 10:00