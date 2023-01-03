Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, galibiyeti daha çok hak eden taraf olduklarını söyleyerek, "Bizim adımıza 2 puan kaybettiğimiz bir maçtı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Hatayspor, konuk olduğu Ümraniyespor deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrıldı. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İki takımın da kazanması gereken bir maçtı. Oyunun geneline baktığımızda galibiyeti daha çok hakkeden oyunu biz sergiledik diye düşünüyorum. İlk yarıda Bertuğ'un ikinci yarıda da El Kaabi ile kaçırdığımız çok net iki pozisyon vardı. O pozisyonları gol yapmamız gerekiyordu. Deplasmanda yakaladığımız tüm pozisyonları gole çevirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bizim adımıza 2 puan kaybettiğimiz bir maçtı. Eminim Ümraniyespor da beraberlikten memnun değildir. Tüm hafta çalıştığımız oyun kurgusu bu şekildeydi ama tam olarak sahaya yansıtamadık. Biz bugün burada 2 puanı bıraktık" dedi.