Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Ankaragücü - Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz

Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Ankaragücü - Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz



ANKARAGÜCÜ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Hatayspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.









ANKARAGÜCÜ - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LER



Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Jese, Ali Sowe



Hatayspor: Erce, Kerim, Vranjes, Burak, Samuel, Onur, Aabid, Mehdi, Saba, Ayoub, Ze Luis

