Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.12.2022- 15:50 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022- 15:50