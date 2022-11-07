Hatayspor Başakşehir 3-3 | MAÇ SONUCU-ÖZET
Hatayspor Başakşehir'i Süper Lig'in 13. haftasında konuk etti. Hatayspor rakibiyle 3-3 berabere kaldı.. Ev sahibi takımın gollerini Bertuğ, El Kaabi ve Ze Luis kaydetti. Başakşehir'in golleri ise Traore, Aleksic ve Serdar'dan geldi.
Hatayspor Haberleri
Yayın Tarihi: 07.11.2022- 21:58 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022- 22:11
Hatayspor rakibiyle 3-3 berabere kaldı.
Ev sahibi takımın gollerini Bertuğ, El Kaabi ve Ze Luis kaydetti.
Başakşehir'in golleri ise Traore, Aleksic ve Serdar'dan geldi.
Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 11, Başakşehir ise 24 puan yaptı.