Hatayspor Başakşehir 3-3 | MAÇ SONUCU-ÖZET

Hatayspor Başakşehir'i Süper Lig'in 13. haftasında konuk etti. Hatayspor rakibiyle 3-3 berabere kaldı.. Ev sahibi takımın gollerini Bertuğ, El Kaabi ve Ze Luis kaydetti. Başakşehir'in golleri ise Traore, Aleksic ve Serdar'dan geldi.

Hatayspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2022- 21:58 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022- 22:11