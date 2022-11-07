Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Hatayspor - Başakşehir maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hatayspor - Başakşehir maçı 20:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.
HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LER
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Kaan, Aabid, Ribeiro, El Kaabi, Bertuğ Özgür
Başakşehir: Volkan, Ömer, Duarte, Touba, Hasan Ali, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Berkay, Mounir, Okaka