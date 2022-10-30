Anakaragücü 4-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü sahasında Hatayspor'u 4-1 mağlup etti. Başkent ekibini gollerini Beridze, Taylan, Ali Sowe ve Diack kaydetti. Konuk takımın tek golü penaltıdan El Kaabi'den geldi.
Ankaragücü Haberleri
Yayın Tarihi: 30.10.2022- 16:29 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022- 16:36
Ankaragücü, Giorgi Beridze'nin 3. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Ömer Erdoğan'ın öğrencileri Taylan Antalyalı'nın 61. dakikadaki golüyle durumu 2-0 yaptı. Başkent temsilcisi 69. dakikada Ali Sowe'un attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Hatayspor'un tek golü 86. dakikada penaltıdan El Kaabi'den geldi. Ankaragücü, uzatma dakikalarında 90+2'de Lamine Diack ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-1 üstünlükle ayrıldı.
TAYLAN'DAN BİR GOL, BİR ASİST
Karşılaşmada Ankaragücü'nün ikinci golünü atan Taylan Antayalı, Beridze'nin attığı ilk golün de asistini yaparak karşılaşmaya damga vurdu.
Ligde 2 maç sonra kazanan MKE Ankaragücü, 11 puana yükseldi. Hatayspor ise 10 puanda kaldı.
Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Hatayspor, evinde Başakşehir'i ağırlayacak.