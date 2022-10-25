Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'dan başsağlığı mesajı yayınlandı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dün akşam oynadığımız Beşiktaş maçına gelirken yolda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarlarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dün akşam oynadığımız Beşiktaş maçına gelirken yolda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarlarımız Mustafa Can Balsever ve Duran Tiylek'e yüce Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

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