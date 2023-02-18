Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Christian Atsu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası enkaz altında kalmıştı. Ganalı futbolcudan acı haber geldi. Atsu, depremde hayatını kaybetti.
Atsu'nun vefatının ardından Hatayspor'dan bir paylaşım geldi. Akdeniz temsilcisi gönderisinde, "Başımız sağ olsun. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu" ifadelerine yer verdi.
31 yaşındaki deneyimli futbolcunun hayatını kaybetmesi spor camiasını yasa boğdu. Kulüplerden ardı ardına taziye mesajları geldi.
Başımız sağ olsun.— Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 18, 2023
Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu. pic.twitter.com/2CSVfwfEuR
Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.— TFF (@TFF_Org) February 18, 2023
Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/CqoJqtTneF
Christian'ı kaybettik, hep kalbimizde olacaksın Christian Atsu. 🙏🏻— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 18, 2023
Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/4Ua5Vpb4yw
Hepimizin başı sağ olsun.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 18, 2023
Atakaş Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.
Christian Atsu'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/BXuFTSBg6e
Atakaş Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 18, 2023
Christian Atsu'nun ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/ycHLlEz8dj
Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Atakaş Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/ZSdiMp6gnJ— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 18, 2023