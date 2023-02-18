Son dakika haberleri... Deprem felaketi sonrası enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan acı haber geldi. Ganalı futbolcunun cansız bedeni enkaz altından çıktı. Hatayspor ise bu kötü haberin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Christian Atsu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası enkaz altında kalmıştı. Ganalı futbolcudan acı haber geldi. Atsu, depremde hayatını kaybetti.

Atsu'nun vefatının ardından Hatayspor'dan bir paylaşım geldi. Akdeniz temsilcisi gönderisinde, "Başımız sağ olsun. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu" ifadelerine yer verdi.

31 yaşındaki deneyimli futbolcunun hayatını kaybetmesi spor camiasını yasa boğdu. Kulüplerden ardı ardına taziye mesajları geldi.