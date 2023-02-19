Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki rezidansta yapılan arama-kurtarma çalışmalarında Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Oyuncunun Türkiye temsilcisi Murat Uzunmehmet tarafından duyurulan acı haber sonrası futbol dünyası bir kez daha yasa büründü.
HATAYSPOR HABERİ: İşte Christian Atsu'nun yaşam öyküsü!
Son dakika haberi: Hatayspor'un Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun yaşam öyküsü oldukça dikkat çekici. Takımının son maçında Kasımpaşa attığı golle 3 puan kazandıran ve Hatay şehrine büyük sevinç yaşatan Atsu vefat haberiyle herkesi çok üzdü. İşte Atsu'nun hikayesi...
Hatayspor Kulübü sosyal medyadan, "Başımız sağ olsun. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu" mesajını paylaşırken, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kulüp, futbolcu ve federasyon başsağlığı dileklerini sundu.
ARABAYA BİNECEK PARASI OLMADIĞI İÇİN YÜRÜYORDU
Hürriyet'te yer alan habere göre 10 Ocak 1992'de Gana'nın sahil kasabası Ada Foah'ta dünyaya gelen Christian Atsu, çiftçilik ve balıkçılık yaparak geçimini sağlayan ailenin 10 çocuğundan biriydi. Ailesinin geçimine yardımcı olmak için küçük yaştan itibaren çalışmaktan başka seçeneği yoktu. Birçok Afrikalı gibi Atsu için de maddi sıkıntılardan kurtulmanın tek yolu futboldu.