Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Ev sahibi karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Galibiyet sonrası Hataspor Teknik Direktörü Volkan Demirel önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE VOLKAN DEMİREL'İN SÖZLERİ:

İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Beşiktaş'ın nasıl bir camia olduğunu biliyorduk. Bu ülkenin en büyük kulüplerinden biri, bunu kimse inkar edemez. Beşiktaş'ın 60. dakikadan sonra düştüğünü biliyorduk. İkinci yarıdaki gollerimizle maçı kazanmayı bildik.

Kafam bir dünya. Sevinçten başım şişti.

Herkesin içinde iki tane papağan vardır. Biri iyi konuşur, biri kötü. Oyuncularıma 'İyi konuşan papağını dinleyin, kazanmak için oynayın' diyorum.