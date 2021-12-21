21 Aralık 2021, Salı

HATAYSPOR

Hatayspor’da Emre Çolak ile yollar ayrıldı!

Hatayspor’da flaş ayrılık!
HATAYSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.12.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Emre Çolak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. 30 yaşındaki oyuncu, sezon başında takıma transfer olmuştu.

Hatayspor'da sezon başında kadroya katılan Emre Çolak ile yollar ayrıldı. Karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilen 30 yaşındaki futbolcunun bordo-beyazlı ekiple 2 yıllık kontratı bulunuyordu.

Spor Toto Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor, 1 Temmuz tarihinde transfer ettiği Emre Çolak ile yollarını ayırdı. Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Hatayspor, futbolcunun kontratını karşılıklı anlaşarak feshetti.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emre Çolak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Emre Çolak'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Emre Çolak, Hatayspor forması ile 8'i lig, 1'i kupa maçında olmak üzere toplam 314 dakika görev aldı. 30 yaşındaki futbolcu bordo-beyazlı forma ile gol ve asist katkısında bulunamadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HATAYSPOR HABERLERİ
Fırtına Hatay engelini 2 golle aştı! Fırtına Hatay engelini 2 golle aştı!
Hatay deplasmanda Altay’ı devirdi! Hatay deplasmanda Altay'ı devirdi!
Ömer Erdoğan: Haklı bir galibiyet aldık Ömer Erdoğan: Haklı bir galibiyet aldık
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör