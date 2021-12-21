Hatayspor’da Emre Çolak ile yollar ayrıldı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Emre Çolak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. 30 yaşındaki oyuncu, sezon başında takıma transfer olmuştu.
Hatayspor'da sezon başında kadroya katılan Emre Çolak ile yollar ayrıldı. Karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilen 30 yaşındaki futbolcunun bordo-beyazlı ekiple 2 yıllık kontratı bulunuyordu.
Spor Toto Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor, 1 Temmuz tarihinde transfer ettiği Emre Çolak ile yollarını ayırdı. Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Hatayspor, futbolcunun kontratını karşılıklı anlaşarak feshetti.
Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emre Çolak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Emre Çolak'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Emre Çolak, Hatayspor forması ile 8'i lig, 1'i kupa maçında olmak üzere toplam 314 dakika görev aldı. 30 yaşındaki futbolcu bordo-beyazlı forma ile gol ve asist katkısında bulunamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi