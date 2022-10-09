Hatayspor Alanyaspor maçı sonrası Volkan Demirel konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor'un Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Volkan Demirel konuştu. Demirel, "İkinci yarıdaki başlangıcımız ve golü bulana kadarki oyunumuz zaten planın ikinci hedefiydi. Bu hedefimize de ulaştık. Sonra da maçı korumak adına takımın geri yaslanması da tamamen maçı kazanma duygusuyla oldu. " dedi.

Hatayspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.10.2022- 20:26