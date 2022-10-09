Hatayspor Alanyaspor maçı sonrası Volkan Demirel konuştu!
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor'un Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Volkan Demirel konuştu. Demirel, "İkinci yarıdaki başlangıcımız ve golü bulana kadarki oyunumuz zaten planın ikinci hedefiydi. Bu hedefimize de ulaştık. Sonra da maçı korumak adına takımın geri yaslanması da tamamen maçı kazanma duygusuyla oldu. " dedi.
Hatayspor Haberleri
Yayın Tarihi: 09.10.2022- 20:26
Demirel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda oyunu rakibin istediği gibi oynamasına izin verdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:
"İkinci yarıdaki başlangıcımız ve golü bulana kadarki oyunumuz zaten planın ikinci hedefiydi. Bu hedefimize de ulaştık. Sonra da maçı korumak adına takımın geri yaslanması da tamamen maçı kazanma duygusuyla oldu. Planladığımız, uyguladığımız, analizlere göre yorumladığımız, kafamızda oynadığımız maçı açıkçası aynısını sahada oynayarak kazanmasını bildik. Sivas maçında da söyledim, kazanmak için ne gerekiyorsa ona uygun bir mücadele gösterecektik. Bugün de kazanan taraf biz olduk. O yüzden mutluyuz."