Volkan Demirel Hatayspor ile anlaşma sağladı
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor alınan başarısız sonuçların ardından Serkan Özbalta ile yollarını ayırmıştı. Bordo-beyazlılar son olarak Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel'i takımın başına getirdi.
Hatayspor Haberleri
Yayın Tarihi: 21.09.2022- 12:58 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022- 13:09
İşte Hatayspor'un açıklaması:
"Teknik direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Teknik direktörümüz Volkan Demirel'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."