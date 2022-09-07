Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, adı bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Yeşil Burun Adalı golcü Ze Luis'i kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, golcü transferinde mutlu sona ulaştı.

Akdeniz ekibi, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'da forma giyen tecrübeli golcü Ze Luis'i renklerine bağladı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada "Daha önce Braga, Spartak Moskova, Porto, Lokomotiv Moskova, Gil Vicente FC gibi kulüplerde forma giyen tecrübeli forvet oyuncusu Jose Luis ( Ze Luis) Atakaş Hatayspor'umuzda" ifadelerine yer verildi.

Ze Luis'in adı geçtiğimiz senelerde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.