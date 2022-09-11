Süper Lig ekibinden İsmail Kartal bombası!

İsmail Hoca, Fenerbahçe'deki ilk döneminde 46 maça çıkıp 2.17 puan ortalaması yakalarken, geçtiğimiz sezon ikinci Fenerbahçe döneminde yine farkını ortaya koydu. Kartal, her ne kadar 1.95'lik bir puan ortalamasına sahip olsa da, ligde havlu atmış olan Kanarya'yı şampiyonluk yarışına yaklaştırıp ligi 2. bitirmesiyle taraftararın gönlünde taht kurdu.