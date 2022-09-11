Ligin ilk haftasını bay geçen Hatayspor, Serkan Özbalta yönetiminde sonraki haftalarda çıktığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sezona böylesine kötü bir giriş yapan ve dün akşam Konyaspor'a karşı alınan mağlubiyetle koltuğu sallantıya geçen Serkan Özbalta her an görevinden ayrılabilir.
Süper Lig ekibinden İsmail Kartal bombası!
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev alan ve başarı sonuçlara imza atan İsmail Kartal ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Başarılı çalıştırıcının, sarı lacivertlilerden ayrılmasının ardından yeni adresi merak konusu olmuştu. Süper Lig'de kötü sonuçlar alan o takım, Kartal için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
İSMAİL KARTAL SESLERİ
Akşam'ın haberine göre, Hatayspor'da Serkan Özbalta'nın olası ayrılığı sonrası gözler ilk olarak İsmail Kartal'a çevrilecek.
Taraftarların sosyal medyadan hakkında methiyeler düzdüğü İsmail Hoca şu an boşta bulunuyor. Son olarak Fenerbahçe'de görev alan İsmail Kartal, Hatayspor'un başına geçebilir.